Зеленский готовит окатоличивание Украины

Вадим Москаленко.  
23.05.2025 09:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 862
 
Дзен, Политика, Религия, Сюжет дня, Украина, Церковь


Все украинцев, начиная с беженцев в западных странах, будут постепенно обращать в католики.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все украинцев, начиная с беженцев в западных странах, будут постепенно обращать в католики. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Всё идёт к тому, что Зеленский готовит какой-то очередной шаг по типу новой унии. То есть окатоличивание. Оно происходит разными путями, например, за границей.

Например, обыватель, обычный украинец, находится за границей. Православного храма или нет, или есть российский, в который он не пойдёт. Он идёт в католический храм, а там говорят – чего ты не идёшь к причастию? Это ж самый главный обряд в жизни христианина. Он говорит – я не постился, я покушал с утра и не могу идти к причастию.

Ему говорят – так у нас храм католический, у нас если за час ты не ел, ну, перед причастием, то подходи. И всё. И человек смотрит, что так проще. Ну, понимаете», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что этот план готовился с 2019 года – уже тогда западные и украинские политики планировали большую войну с Россией.

«Я думаю, что когда подписывали томос, они понимали, что будет большая война, и будут беженцы. Поэтому, там есть пункт об отсутствии церквей ПЦУ за границей. Иди или к грекам, или к католикам», – подытожил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить