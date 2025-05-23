Зеленский готовит окатоличивание Украины
Все украинцев, начиная с беженцев в западных странах, будут постепенно обращать в католики.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всё идёт к тому, что Зеленский готовит какой-то очередной шаг по типу новой унии. То есть окатоличивание. Оно происходит разными путями, например, за границей.
Например, обыватель, обычный украинец, находится за границей. Православного храма или нет, или есть российский, в который он не пойдёт. Он идёт в католический храм, а там говорят – чего ты не идёшь к причастию? Это ж самый главный обряд в жизни христианина. Он говорит – я не постился, я покушал с утра и не могу идти к причастию.
Ему говорят – так у нас храм католический, у нас если за час ты не ел, ну, перед причастием, то подходи. И всё. И человек смотрит, что так проще. Ну, понимаете», – сказал Мосийчук.
Он подчеркнул, что этот план готовился с 2019 года – уже тогда западные и украинские политики планировали большую войну с Россией.
«Я думаю, что когда подписывали томос, они понимали, что будет большая война, и будут беженцы. Поэтому, там есть пункт об отсутствии церквей ПЦУ за границей. Иди или к грекам, или к католикам», – подытожил он.
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