«Военные недовольны Трампом» – ястреб Болтон поделился вашингтонскими сплетнями

Елена Острякова.  
22.08.2025 18:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 72
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Военные чиновники США критикуют президента Дональда Трампа за спешку в разрешении украинского конфликта у них за спиной. Своим недовольством они не стесняются делиться с европейцами.

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рассказал в интервью СМИ-иноагенту «Дойче вели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные чиновники США критикуют президента Дональда Трампа за спешку в разрешении украинского конфликта у...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это чувство было выражено во вторник вечером на ужине, который устроил председатель объединенного комитета начальников штабов США для своих коллег из европейских стран, присутствовавших на встрече в Белом доме в понедельник.

На этой встрече чиновники, отвечающие за политику и гражданские лица из Министерства обороны по сути сказали: не рассчитывайте на нас. Вы должны помнить, чего хочет Дональд Трамп. Он не думает стратегически о том, в чем заключаются интересы США на Украине. Он хочет Нобелевскую премию мира.

Вы знали, что в этом году он урегулировал войну между Сербией и Косово? Возможно вы не в курсе, что эта война шла. Но он ее завершил, что говорит о его эффективности», – иронизировал Болтон.

Сам он считает, что Трамп рассматривает международные отношения «с точки зрения застройщика, который обменяет несколько участков земли и решит проблему».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить