«Военные недовольны Трампом» – ястреб Болтон поделился вашингтонскими сплетнями

Военные чиновники США критикуют президента Дональда Трампа за спешку в разрешении украинского конфликта у них за спиной. Своим недовольством они не стесняются делиться с европейцами.

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рассказал в интервью СМИ-иноагенту «Дойче вели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это чувство было выражено во вторник вечером на ужине, который устроил председатель объединенного комитета начальников штабов США для своих коллег из европейских стран, присутствовавших на встрече в Белом доме в понедельник. На этой встрече чиновники, отвечающие за политику и гражданские лица из Министерства обороны по сути сказали: не рассчитывайте на нас. Вы должны помнить, чего хочет Дональд Трамп. Он не думает стратегически о том, в чем заключаются интересы США на Украине. Он хочет Нобелевскую премию мира. Вы знали, что в этом году он урегулировал войну между Сербией и Косово? Возможно вы не в курсе, что эта война шла. Но он ее завершил, что говорит о его эффективности», – иронизировал Болтон.

Сам он считает, что Трамп рассматривает международные отношения «с точки зрения застройщика, который обменяет несколько участков земли и решит проблему».