Подоляка: Мы технически не можем «вынести» мосты через Днепр

Вместо разрушения самих мостов, разумнее делать так, чтобы противник не мог ими пользоваться.

Об этом в эфире видеоканала Metametrica заявил военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, уничтожение стратегических мостов приведёт к очень большим проблемам в логистике. Понтоны, корабли никто не отменял, но в таких объёмах это очень трудно. Основные военные поставки они сделают, но в гораздо меньших количествах. Но не в этом главная проблема. Мосты мы не можем «вынести» технически. Это не «новость-бомба», а общеизвестный факт в узких кругах. Помните мост в заливе, Одесская область? На сегодняшний момент по нему прилетели десятки ракет. Несколько раз его удавалось вывести из строя максимум на неделю. Тут только точное попадание либо в опору, либо берег возле самого моста. Это нелегко. Когда тот же фугасный «Хаймарс» падает в 10 метрах от хорошо закопанного артиллерийского орудия, оно ему никакого ущерба не принесёт. Точно так же и там – боевая часть 450 кг, если попадает точно в мост, он не обрушится. Ущерб за неделю-две исправят. Но чтобы «Искандер» точно попал в мост, надо очень постараться. Да, если запустить 20, то парочка попадёт. Но это много, это значит, мы дней 10 не сможем никуда «Искандерами» бить. Они этот мост за те же 10 дней исправят», – утверждает Подоляка.

По его словам, в данной ситуации, разумнее делать так, чтобы противник не мог пользоваться этими мостами.