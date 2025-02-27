Новый посол Зеленского в Анкаре: США себя абсолютно не оправдали – Крым вернёт нам Эрдоган

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 16:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Нужно быть готовыми к тому, что тема принадлежности Крыма будет саботироваться многими «партнёрами», и дальше надеяться на Турцию и её амбиции по части доминирования в Чёрном море.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил осуждённый за подрыв газопровода в Крыму и помилованный президентом РФ замглавы меджлиса и экстремист Нариман Джелял, которого Зеленский недавно назначил на должность посла Украины в Турции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно быть готовыми к тому, что тема принадлежности Крыма будет саботироваться многими «партнёрами», и...

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«Главное задание простое, но непростое для исполнения. Это сблизить максимально две страны – Турцию и Украину, и если кратко сформулировать, сделать так, чтобы Турция была не посередине, а была на нашей стороне», – озвучил Джелял полученные от Зеленского инструкции.

Также он рассыпался в комплиментах турецкому президенту.

«Сегодняшняя администрация США абсолютно не оправдывает наших ожиданий и стремлений, в то время, как Турция, к которой у нас в эти годы было очень много замечаний, последовательна, и президент Турции снова официально повторяет одно и то же: мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а в последнюю «крымскую платформу» в сентябре этого года он даже добавил: согласно международному праву, Крым должен быть возвращён Украине», – вещал меджлисовец.

В то же время он призвал быть готовым к тому, что тема возвращения Крыма уходит в тень.

«На какое-то время это действительно может произойти, мы должны понимать, что Крым и так уже 11-й год под оккупацией, не являясь фактически частью Украины, хотя мы не признаём…

Если уже в США не хотят говорить о Крыме, некоторые европейские партнёры о нём забывают, то Турция постоянно снова настаивает на важности – почему? Потому что черноморская безопасность для Турции – важный вопрос. И они исторически понимают, что усиление России в Чёрном море за счёт базирования ВМС в Крыму составляет потенциальную опасность для доминирования Турции в Чёрном море», – утверджал Джелял.

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