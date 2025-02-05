Выданный по обмену террорист получил важную должность от Зеленского

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Помилованный президентом РФ замглавы запрещенного меджлиса Нариман Джелял, получивший 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в Крыму, ждет назначения послом Украины в Турции.

Решение отправить его главой диппредставительства Зеленский принял еще в декабре, но в Анкаре кандидатуру Джеляла еще не утвердили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире ютуб-телеканала «Рада» Джелял рассказал, что на посольском посту займется освобождением граждан Украины из «российского плена», поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган содействовал освобождению самого Джеляла.

«Это была непосредственно инициатива президента Украины. Я уже могу сказать, что мне это предложение сделали из МИДа. И буквально на следующий день у меня была встреча с президентом, на которой он кратко очертил цель. Но я пока еще не назначен, есть определённая процедура. Конечно, я даже буду иметь задание привлечь Турцию к освобождению наших граждан, поскольку непосредственно имею отношение к этому вопросу. Турция очень нужный нам партнер и сосед», – отметил он.

При этом зампред меджлиса посетовал, что на Украине сотрудничество крымских татар с Турцией воспринимают как верноподданнические. Хотя экс-глава меджлиса, 80-летний Мустафа Джемилев «известен во всем мире», и готов к тому, чтобы его имя использовали в решении многих вопросов. Тогда как во многих арабских, мусульманских странах не имеют представления о наличии на Украине единоверцев, которым нужно помогать.

Джелял уточнил, что если обмен военнопленными с Россией еще происходит, то гражданских лиц не обменивают, поскольку по российской юрисдикции они уголовные преступники. Вероятно, речь идет о задержании членов международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир» (признана в РФ террористической и запрещена), которых меджлис упорно записывает в политических заключенных.