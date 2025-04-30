Из-за ожидания мира в России ослабла помощь фронту
Никакого скорого мира между Россией и Украиной не будет.
Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, будет ли покушение на Трампа.
«Я не знаю, каким именно образом его снесут, но вот посмотри последние рейтинги. Трамп падает, причем со скоростью стремительного домкрата, а дальше будет еще хуже. А эта вся эпопея с мирными соглашениями, с перемириями – это всё голимая пурга. Все уже ждут, когда этот цирк закончится, и антитрамписты прямо скажут, что мы воюем до талого, хватит тут фигнёй заниматься, сколько Трамп может пиариться к своей стодневке всеми этими перемириями, это всё полная чушь.
Антитрамписты используют Зелебобика как просто торпеду против Трампа и его команды. А трындеть они будут все, что угодно. Ну, может, сейчас 100 дней пройдет, 9 мая пройдет, и я думаю, что после этого уже антитрамписты четко уже как-то соорганизуются, дадут салорейху все, что только можно. Там Трамп опозорится со своими миротворческими инициативами, и будем воевать до талого. Попомни мое слово, именно так и будет.
У нас в этом вообще никто не сомневается, и просто смотрят как на дивных людей, изумительных, на тех, кто верит в какое-то перемирие», – сказала Монтян.
Она подчеркнула, что это имеет негативные последствия для фронта.
«Самое печальное в этом всём трэше с этим всем псевдоперемирием – то, что масса людей верит в этот бред, и упали донаты. Причём самое забавное – такое и у нас, и у укропов.
Люди верят в скорый мир, потому что им хочется в это верить, но ничего подобного не будет», – подытожила Монтян.
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