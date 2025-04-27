«Донаты на армию упали в разы, ВСУ не в силах удержать фронт» – киевский эксперт
Несмотря на потуги украинской пропаганды, общество перестало донатить на армию, а ВСУ уже не в состоянии удерживать позиции.
Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как вы оцениваете ситуацию, которая сейчас складывается на фронтах войны?», – спросил ведущий.
«Пессимистическая и безрадостная для Украины. Да, есть целый сонм позитивных блогеров, которые рассказывают, как мы их и в хвост и в гриву, что техника врага горит, но в конце просят – скиньте еще денег на технику.
Но, знаете, на третьем году войны все-таки государство, тем более получившее в распоряжение немалые ресурсы, должно было решить хотя бы элементарные проблемы, там, снабжение транспортом, обеспечение средствами РЭБ.
Проекция того, что реально происходит – волонтеры говорят о том, что в 3-4 раза сократились донаты. То есть моральное, психологическое и финансовое истощение. И это все, естественно, чувствуется и на фронте», – жаловался Золотарев.
«К сожалению, лучшие и наиболее мотивированные части были сточены в 22-23 году. Это пусть военные эксперты разбираются, чей стратегический гений привел к такому печальному результату. Но когда дыры на фронте затыкают бусифицированными людьми с низкой мотивацией, ну очень высок риск, что в какой-то момент шашечки начнут сыпаться.
И ничем хорошим это не заканчивается, как показывает практика, и об этом постоянно говорят наши военные. Отдельные тактические успехи не перекрывают того, что враг владеет стратегической инициативой, что фронт движется не с запада на восток, а с востока на запад. И то, что ежедневно мы теряем один, два, иногда три населенных пункта в разных регионах», – подытожил он.
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