Генсек Рютте: Россия – это и краткосрочная, и среднесрочная, и долгосрочная угроза

Константин Серпилин.  
25.06.2025 17:41
  (Мск) , Брюссель
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Никакие договорённости или исходы конфликта на Украине не отменят того, что Россия останется угрозой для стран Североатлантического альянса.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие договорённости или исходы конфликта на Украине не отменят того, что Россия останется угрозой...

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Журналистка обратила внимание на формулировку в коммюнике, где Россия названа «долгосрочной угрозой», и спросила, готов ли Рютте отказаться от этих слов, если будут подписаны какие-либо договорённости.

«Если есть долгосрочные угрозы, есть и краткосрочные. Если он [Путин] сейчас является угрозой, то таким и останется. Давайте не будем наивными в отношении России. Конечно, они воюют на этой абсолютно не спровоцированной войне против Украины, но одновременно с этим – что мы слышали от старших лидеров стран, включительно верховнокомандующим в Германии, они планируют через 5-7 лет атаковать НАТО.

Именно поэтому так важно сейчас трансформироваться. Нам нужно уравновесить вклады в соответствие с вкладами США. В частности, поскольку у нас есть среднесрочная, краткосрочная и долгосрочная угроза от России. И мы должны быть уверены, что мы способны себя оборонять», – вещал в ответ генсек.

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