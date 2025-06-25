Генсек Рютте: Россия – это и краткосрочная, и среднесрочная, и долгосрочная угроза

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Никакие договорённости или исходы конфликта на Украине не отменят того, что Россия останется угрозой для стран Североатлантического альянса.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналистка обратила внимание на формулировку в коммюнике, где Россия названа «долгосрочной угрозой», и спросила, готов ли Рютте отказаться от этих слов, если будут подписаны какие-либо договорённости.