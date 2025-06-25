Генсек Рютте: Россия – это и краткосрочная, и среднесрочная, и долгосрочная угроза
Никакие договорённости или исходы конфликта на Украине не отменят того, что Россия останется угрозой для стран Североатлантического альянса.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Журналистка обратила внимание на формулировку в коммюнике, где Россия названа «долгосрочной угрозой», и спросила, готов ли Рютте отказаться от этих слов, если будут подписаны какие-либо договорённости.
«Если есть долгосрочные угрозы, есть и краткосрочные. Если он [Путин] сейчас является угрозой, то таким и останется. Давайте не будем наивными в отношении России. Конечно, они воюют на этой абсолютно не спровоцированной войне против Украины, но одновременно с этим – что мы слышали от старших лидеров стран, включительно верховнокомандующим в Германии, они планируют через 5-7 лет атаковать НАТО.
Именно поэтому так важно сейчас трансформироваться. Нам нужно уравновесить вклады в соответствие с вкладами США. В частности, поскольку у нас есть среднесрочная, краткосрочная и долгосрочная угроза от России. И мы должны быть уверены, что мы способны себя оборонять», – вещал в ответ генсек.
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