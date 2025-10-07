Евросоюз – импотент, никто не пойдет умирать за 13%-х Макрона и Стармера, – эксперт
Ни французский президент Макрон, ни британский премьер Стармер не обладают сегодня достаточными рейтингами, чтобы убедить население быть готовым умирать в войне с Россией.
Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украиснкого журналиста Александра Шелеста заявил американист Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Чтобы воевать, вам нужно довольно большое количество молодых мужчин, готовых умирать за вас, за вашу страну за ваши идеи. А что там у нас Макрон, сильно популярен с 13-17%, Стармер сильно популярен с 13%?
Европейский союз находится в кризисе – экономическом, кризисе идеологическом, он не очень понимает, что из себя сегодня представляет.
Им нравится эта словесная мобилизация, желание выглядеть сильными, классными. Но при этом являться на войну им не хочется. Им нравится кричать из-за своих стен о том, что они самые сильные, и сейчас они всё-всё решат. При этом фактически воевать, конечно, у них нет ни сил, ни возможностей, ни народной воли.
Понимаете, Россия не воспринимается такой угрозой, чтобы сейчас прям идти и стрелять по нам. Поэтому я думаю, что войны не будет. На словах они будут вести себя громко и пафосно, а по факту нет. Европа во многом, Европейский Союз, политически импотентен», – заявил выступающий.
