Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни французский президент Макрон, ни британский премьер Стармер не обладают сегодня достаточными рейтингами, чтобы убедить население быть готовым умирать в войне с Россией.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украиснкого журналиста Александра Шелеста заявил американист Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.