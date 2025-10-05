Даже военачальник ВСУ ужаснулся предложению британцев сделать Крым непригодным для жизни
Украина должна сосредоточиться на ударах по Крыму, но о сухопутной операции говорить рано.
Об этом в эфире «Львов медиа» заявил экс-командующий аэромобильными войсками ВСУ полковник Иван Якубец, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
Ведущая процитировала экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, призвавшего сделать дальнобойным оружием Крым непригодным для жизни и уничтожить мост через Керченский пролив. Кроме того, она обратила внимание, что в западных медиа появилась информация, что ВСУ к зиме могут начать наступление на Крым.
Впрочем, Якубец не верит в наступление сухопутных войск.
«Чтобы сухопутные войска выступили на Крым, нам нужно их [русских] отбросить от Днепра и зайти на Крымский перешеек. Это на сегодня, считаю, мы не можем сделать. Второй вариант – это высадка морского, воздушного десанта на побережье Крыма. На мой взгляд, мы тоже сейчас не можем это сделать. Поэтому речь идет только об огневых возможностях с получением современных ракет большего количества от наших союзников», – сказал экс-командующий.
При этом даже его ужаснула инициатива британского экс-министра.
«Мы должны подумать о том, что там живут украинцы, там живут люди гражданские, они же, в первую очередь, пострадают. Они не готовы к таким действиям. Я в этом уверен. Безусловно, там очень много предателей, но все же там люди, и там есть те, кто нас ждет, и мы не можем делать там огненную землю, чтобы им стало там невозможно жить», – резюмировал Якубец.