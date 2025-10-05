Даже военачальник ВСУ ужаснулся предложению британцев сделать Крым непригодным для жизни

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна сосредоточиться на ударах по Крыму, но о сухопутной операции говорить рано.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил экс-командующий аэромобильными войсками ВСУ полковник Иван Якубец, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Ведущая процитировала экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, призвавшего сделать дальнобойным оружием Крым непригодным для жизни и уничтожить мост через Керченский пролив. Кроме того, она обратила внимание, что в западных медиа появилась информация, что ВСУ к зиме могут начать наступление на Крым.

Впрочем, Якубец не верит в наступление сухопутных войск.

«Чтобы сухопутные войска выступили на Крым, нам нужно их [русских] отбросить от Днепра и зайти на Крымский перешеек. Это на сегодня, считаю, мы не можем сделать. Второй вариант – это высадка морского, воздушного десанта на побережье Крыма. На мой взгляд, мы тоже сейчас не можем это сделать. Поэтому речь идет только об огневых возможностях с получением современных ракет большего количества от наших союзников», – сказал экс-командующий.

При этом даже его ужаснула инициатива британского экс-министра.