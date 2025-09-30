«Задушить Крым и разбомбить этот проклятый мост!» – экс-министр обороны Британии

Для Владимира Путина Крым имеет сакральное значение, поэтому Киеву необходимо дать всё необходимое, чтобы сделать полуостров нежизнеспособным.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин одержим идеей доминировать над Украиной, захватить Украину. «Крым – это Россия, а Россия – это Крым» – как он объявил в 2014 году. Если вы читали его речи в 2014 году, он сравнивал Крым с Храмовой горой. Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым нежизнеспособным.

Мы должны задушить Крым! Если мы это сделаем, Путин поймёт, что ему есть что терять, если он станет непригодным для жизни или не сможет функционировать», – вещал Уоллес.