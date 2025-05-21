«Зрада» в конгрессе: Китай за «трампкоины» купил у Трампа американский рынок!

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Пекин якобы дал Дональду Трампу взятку в размере 300 миллионов долларов, чтобы он не стал блокировать работу социальной сети «ТикТок».

Об этом на заседании Конгресса США заявил конгрессмен США Шерман Брэд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Криптовалюта, спонсируемая мистером Трампом. «ТикТок». Господин госсекретарь, вы возглавили усилия, направленные на то, чтобы заявить, что это не должно контролироваться Коммунистической партией Китая. С вашей помощью мы приняли закон. Этот закон требует, чтобы мы запретили ТикТок сейчас, все сроки истекли. Но вместо этого мы увидели, как китайские компании, связанные с ТикТок, перевели 300 миллионов долларов в «Трампкоин», что является чистым подарком», – обвинял Брэд.

Он потребовал ответов от присутствующего в зале госсекретаря США Марка Рубио.

«Это 300 миллионов долларов ни за что, кроме денег монополии. Так вот, в китайском языке для этого есть слово, которое называется взяточничеством. И в связи с этим возникает вопрос, на который я попрошу вас ответить для протокола, а именно, существует ли какой-либо закон, который администрация не нарушит ради взятки китайцам в размере 300 миллионов долларов?», – спросил Брэд.

Однако Марко Рубио проигнорировал вопрос, сразу переключившись на другие темы.