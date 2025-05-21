«Зрада» в конгрессе: Китай за «трампкоины» купил у Трампа американский рынок!

Максим Столяров.  
21.05.2025 22:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 227
 
Дзен, Китай, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США


Пекин якобы дал Дональду Трампу взятку в размере 300 миллионов долларов, чтобы он не стал блокировать работу социальной сети «ТикТок».

Об этом на заседании Конгресса США заявил конгрессмен США Шерман Брэд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пекин якобы дал Дональду Трампу взятку в размере 300 миллионов долларов, чтобы он не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Криптовалюта, спонсируемая мистером Трампом. «ТикТок». Господин госсекретарь, вы возглавили усилия, направленные на то, чтобы заявить, что это не должно контролироваться Коммунистической партией Китая. С вашей помощью мы приняли закон. Этот закон требует, чтобы мы запретили ТикТок сейчас, все сроки истекли.

Но вместо этого мы увидели, как китайские компании, связанные с ТикТок, перевели 300 миллионов долларов в «Трампкоин», что является чистым подарком», – обвинял Брэд.

Он потребовал ответов от присутствующего в зале госсекретаря США Марка Рубио.

«Это 300 миллионов долларов ни за что, кроме денег монополии. Так вот, в китайском языке для этого есть слово, которое называется взяточничеством.

И в связи с этим возникает вопрос, на который я попрошу вас ответить для протокола, а именно, существует ли какой-либо закон, который администрация не нарушит ради взятки китайцам в размере 300 миллионов долларов?», – спросил Брэд.

Однако Марко Рубио проигнорировал вопрос, сразу переключившись на другие темы.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить