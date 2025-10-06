Зима будет тяжелой – мы не можем эффективно отбивать российские удары, – укро-эксперт
Украинцам нужно готовиться к тому, что зима будет крайне тяжелой из-за успешных российских ударов. ПВО Украины значительно снизило эффективность, российские средства поражения массово долетают даже до Львова.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Честно говоря, я в этом уверен. Сейчас они видят нашу слабость, они увеличили свои возможности ударов в особенности «Шахедами». Они «Шахедами» делают, а потом добавляют еще ракетами. И сейчас они свою концентрацию на отдельных объектах усиливают…
И не совсем мне понятно, если я еще могу понять атаки баллистикой, что там существенно не хватает средств ПВО, в первую очередь, систем «Пэтриот», то здесь я не совсем понимаю, почему у нас не такой, как всегда, большой процент уничтожения крылатых ракет? У нас он в последнее время был 84, 89, почти до 90%, а сегодня 72-73%.
Не совсем понятно, почему на такое большое расстояние, как до Львова и до Львовщины долетают крылатые ракеты. По дороге там куча всего стоит, что может сбивать эти ракеты. Почему этого нет?
Неужели у нас так уменьшилось количество средств ПВО и людей, которые обслуживают эти средства? Это мне пока не совсем понятно. Поэтому не хотелось бы так думать, но я думаю, что зима у нас будет достаточно тяжелая и надо к этому готовиться», – заявил Криволап.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: