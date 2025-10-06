Зима будет тяжелой – мы не можем эффективно отбивать российские удары, – укро-эксперт

Украинцам нужно готовиться к тому, что зима будет крайне тяжелой из-за успешных российских ударов. ПВО Украины значительно снизило эффективность, российские средства поражения массово долетают даже до Львова.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.