В отношении Украины необходимо политическое решение всей Европы, освобождённой от внешних манипуляций.

Об этом на брифинге в Праге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что стороны сегодня обсудили взаимодействие на уровне «европейских и евроатлантических структур», однако вопроса перспектив Украины в НАТО не касался.

«Чехия поддерживает вступление Украины в ЕС. Фактически Украина прошла первый этап переговоров. Мы готовы уже в ближайшее время открыть первые кластеры в переговорах.

Нужны политические решения в самой Европе. Решение, которое должна принять именно Европа, а не кто-то один, кто пытается манипулировать всей Европой», – сказал криворожский клоун.