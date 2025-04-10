Зеленский спонсирует наркокартели, нанимая у них головорезов
Зеленский нанимает боевиков со всего мира, не гнушаясь даже головорезами из латиноамериканских картелей.
Об этом на канале «Слово» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Увеличился приток на Украину латиноамериканских наемников, судя по сообщениям о их гибели.
И сейчас, по оценке наших специалистов, на стороне Зеленского воюет порядка полутора тысяч только регулярных военных колумбийской армии, не считая всяких наемников, которых присылают наркокартели», – сказал Ищенко.
«И надо учесть, что там не только колумбийцы. Колумбийцы – это большинство, но латиноамериканцев активно привлекают, в принципе. Раньше там в основном были поляки, но поляки начали заканчиваться, добровольцы. Значит, сейчас активно идет вербовка людей в Латинской Америке.
Понятно, что 100 тысяч не навербуют, но хотя бы 5-10 тысяч, в нашем случае это люди, которых можно сразу же отправлять на фронт, с опытом службы, с опытом ведения боевых действий, потому что в Латинской Америке все время кто-то против кого-то воюет. А тут как раз наркокартели воюют против армии, армия против наркокартелей, а здесь они все вместе будут воевать против России», – добавил он.
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