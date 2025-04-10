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Зеленский нанимает боевиков со всего мира, не гнушаясь даже головорезами из латиноамериканских картелей.

Об этом на канале «Слово» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увеличился приток на Украину латиноамериканских наемников, судя по сообщениям о их гибели. И сейчас, по оценке наших специалистов, на стороне Зеленского воюет порядка полутора тысяч только регулярных военных колумбийской армии, не считая всяких наемников, которых присылают наркокартели», – сказал Ищенко.