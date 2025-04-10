Зеленский спонсирует наркокартели, нанимая у них головорезов

Максим Столяров.  
10.04.2025 19:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Зеленский нанимает боевиков со всего мира, не гнушаясь даже головорезами из латиноамериканских картелей.

Об этом на канале «Слово» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский нанимает боевиков со всего мира, не гнушаясь даже головорезами из латиноамериканских картелей. Об...

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«Увеличился приток на Украину латиноамериканских наемников, судя по сообщениям о их гибели.

И сейчас, по оценке наших специалистов, на стороне Зеленского воюет порядка полутора тысяч только регулярных военных колумбийской армии, не считая всяких наемников, которых присылают наркокартели», – сказал Ищенко.

«И надо учесть, что там не только колумбийцы. Колумбийцы – это большинство, но латиноамериканцев активно привлекают, в принципе. Раньше там в основном были поляки, но поляки начали заканчиваться, добровольцы. Значит, сейчас активно идет вербовка людей в Латинской Америке.

Понятно, что 100 тысяч не навербуют, но хотя бы 5-10 тысяч, в нашем случае это люди, которых можно сразу же отправлять на фронт, с опытом службы, с опытом ведения боевых действий, потому что в Латинской Америке все время кто-то против кого-то воюет. А тут как раз наркокартели воюют против армии, армия против наркокартелей, а здесь они все вместе будут воевать против России», – добавил он.

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