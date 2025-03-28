Запорожская АЭС – российский объект во всех смыслах и по всем документам

Катя Добрина.  
28.03.2025 20:58
  (Мск) , Симферополь
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, МАГАТЭ, Общество, Политика, Россия, Украина


Контроль над Запорожской атомной станцией не может быть предметом сделки Украины и США, поскольку это территория РФ. Остальные атомные станции(на Украине) в лице США обретут ответственного за ядерную безопасность.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал советник главы Крыма и советник генерального директора концерна «Росэнергоатом», депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Контроль над Запорожской атомной станцией не может быть предметом сделки Украины и США, поскольку...

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«Давайте разделим. Атомные станции на Украине – да пусть Украина их подарит Соединённым штатам! Нам от этого ни горячо, ни холодно. Хоть появится ответственное лицо за ядерную безопасность. Другое дело, что возникнет масса юридических проблем, потому что всё это сопряжено, в том числе, и с лицензией на эти виды деятельности. А лицензия выдаётся на эксплуатирующую организацию, которой нет. И каков будет этот механизм – пока понять сложно.

Что касается Запорожской атомной станции, по сути, этот вопрос неоднократно поднимался и, мягко говоря, глупо выглядят консультации с Украиной по поводу ЗАЭС. С кем угодно можно разговаривать, но только не с Украиной.

Запорожская атомная станция расположена на территории Российской Федерации, что закреплено конституционно. Сама ЗАЭС – это объект российской юрисдикции, что закреплено и указом президента РФ, и соответствующими решениями правительства. С точки зрения права – здесь всё понятно, и ни о какой передаче речи быть не может», – подчеркнул Карачаа.

Он добавил, что правительство РФ буквально недавно обозначило, что Россия не видит возможности совместного управления ЗАЭС.

«Часто рассуждают эксперты о признании или непризнании российской юрисдикции над Запорожской АЭС. В моём понимании, она не нужна по одной простой причине: МАГАТЭ осуществляет свою миссию наблюдения с 2022 года на Запорожской атомной станции и де-факто эту юрисдикцию признала. А это ключевой международный институт, который выполняет миссию главного арбитра соблюдения норм и стандартов ядерной безопасности. Этот вопрос вне политики в данном случае», – заключил Карачаа.

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