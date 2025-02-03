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Заморозка на три месяца американского финансирования оставила на Украине без зарплат «имитаторов народа» и целую неоколониальную систему – Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Откровенный террористический режим на Украине должен изображать из себя демократов. И для этого там создана «имитация народа»: сидящие на зарплате активные сторонники героизации Бандеры и противники России. И только «имитации народа» разрешено выступать в средствах массовой информации, проводить какие-то митинги демонстрации, что такое делать. Среди них тоже разделение – есть «порошенковские», есть чисто «соросята». Но в целом это «имитация народа» за зарплату. Но сейчас зарплату закрыли. И Зеленский этому рад», – отметил эксперт.

Он пояснил, что США через свою сеть некоммерческих организаций ограничивали власть Зеленского.

«Они создали такое антикоррупционное бюро расследований, прокуратуру и отдельный антикоррупционный суд для контроля над Зеленским. И здесь мы странным образом становимся ему союзником, потому что тоже заинтересованы в том, чтобы эту неоколониальную систему выкинули, и без денег она начнёт деградировать», – считает Марков.

Вместе с тем, по его словам, на американском финансовом пайке находятся не только гражданские структуры: весь украинский Генштаб получает премиальные в долларах.