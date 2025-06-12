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Киевские власти лишили каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права работать в войсках, когда создавали институт капелланов.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни одного военного капеллана от УПЦ в армии нет, но зато есть большое количество капелланов, которые представляют разного рода секты или нетрадиционные церкви в Украине. Эта конфессионная политика в сфере религий в Украине красноречиво показывает, каково отношение к данной проблеме», – сказал Бондаренко.

Кроме того, священники УПЦ, в отличие от сектантов, не получают бронь от армии.