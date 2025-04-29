В Крыму идет под суд еще один агент Буданова

Иван Самойлов.  
29.04.2025 11:23
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Спецслужбы, Украина, ФСБ


В Крыму завершено следствие по уголовному делу, возбужденному против местного жителя за сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Как сообщили «ПолитНавигатору» в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастполе, речь идет о 29-летнем жителе Керчи.


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«Установлено, что задержанный установил личный контакт с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора осуществил сбор и передачу противнику сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов», – говорится в сообщении.

Против шпиона было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена» в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).

Сейчас украинский агент арестован и ждет суда в СИЗО.

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