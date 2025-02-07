В Киеве хотят повлиять на Трампа через Церковь – на молитвенный завтрак отправлен внушительный десант
The New York Times пишет, что ради сохранения американской помощи при Трампе украинские власти начали активную лоббистскую деятельность среди союзников нынешнего президента — консервативных правохристианских организаций евангелического толка.
В публикации говорится о том, что на этой неделе Украина направила самую большую за последние годы делегацию на встречу политически влиятельных христианских лидеров в Вашингтоне. Посланники будут пытаться донести мысль, что защита религиозной свободы является веской причиной для продолжения помощи США в противостоянии с Россией.
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«Украинские священники, члены парламента и военные капелланы примут участие в Национальном молитвенном завтраке. Они надеются, что послание о борьбе с религиозными преследованиями найдет отклик у чиновников администрации Трампа и членов Конгресса, которые наверняка тоже будут там присутствовать», – отмечает издание.
Молитвенный завтрак — важное событие в общественном календаре Вашингтона с 1953 года. Он дает возможность руководителям компаний, религиозным лидерам и дипломатам побороться за доступ к влиятельным единоверцам в правительстве, чтобы повлиять на политику.
Хотя встреча открыта для всех конфессий, ее цель, как обозначено на сайте — «собраться вместе в Духе Иисуса из Назарета».
«Украинцы будут доказывать собравшимся, что дальнейшее продвижение России расширит зону репрессий в отношении нескольких христианских конфессий, а также приведет к разрушению и разграблению церквей и арестам пасторов и священников — действия, которые правозащитные группы зафиксировали в районах, уже занятых российскими войсками», – пишет The New York Times.
Как сообщил бывший член украинского парламента Павел Унгурян, который организует украинское лобби среди американских протестантов, более 100 украинских пасторов, политиков, военных капелланов и священников, включая главу поддерживаемой государством частично признанной в православном мире «Православной Церкви Украины» Епифания, прибудут в Вашингтон на молитвенный завтрак в четверг и другие мероприятия в течение этой недели,
«Часть этой войны — духовная. Америке важно знать об этом», — сказал он.
Эти усилия направлены на то, чтобы найти поддержку у сторонников Трампа, который скептически отзывается о значительной военной и финансовой помощи Украине со стороны администрации Байдена, добавляет издание.
Тем временем, нанятый преселедуемой украинской властью за предполагаемую связь с Москвой Украинской Православной Церковью адвокат и лоббист Роберт Амстердам рассказал о преследовании украинских христиан на саммите Международной религиозной свободы (IRF Summit) в Вашингтоне.
«УПЦ — тысячелетняя Церковь, которая подвергается притеснениям, если не уничтожению, от нашего союзника Украины», заявил Амстердам, добавив, что впервые за его 45-летнюю практику в международной правозащите за деньги США спонсируется уничтожение христианской церкви.
Амстердам подчеркнул, что умолял украинское правительство пощадить православных христиан.
«У меня есть митрополит, умирающий в тюрьме по фальшивым обвинениям. Наше сердце рвётся, когда общаемся с его семьей. То же с митрополитом Феодосием. Почему эти безосновательные обвинения выдвигаются против членов Церкви? Почему у УПЦ отобрали 1500 храмов и отдали этой новой государственной церкви?», – говорит он.
Адвокат призвал отменить закон о запрете УПЦ и подчеркнул, что нападения на христианскую религию незаконны.
Интересно, что все эти маневры на религиозном фронте совпали с анонсированным Белым домом новым указом Трампа по борьбе с “антихристианскими предрассудками” в США, а также создании новой комиссии по “религиозной свободе”.
«Это будет очень большое дело, которое будет неустанно работать над защитой этого самого фундаментального права», – заявил Трамп.
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