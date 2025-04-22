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Только Сербия может рассматриваться как союзник России в Европе.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил полковник Андрей Шагов, начальник управления зарубежной военной истории Научно-исследовательского института Военной академии Генштаба ВС РФ.

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«В Европе сейчас нет практически союзников, за исключением Сербии, которая более-менее к нам относится лояльно», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Полковник напомнил, как вели себя после обеих Мировых войн страны Запада – формальные тогдашние союзники России.

«Наши партнеры, так сказать, показывали свое истинное лицо. В Первой мировой войне, как известно, наши бывшие союзники участвовали в походе на молодое советское государство. А во Второй Мировой войне – еще война не закончилась, а уже были планы операции «Немыслимое», – сказал Шагов.

Он считает, что корни нынешней русофобии на Западе кроются в навязанной США трактовке истории.