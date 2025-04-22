В Генштабе назвали Сербию единственным союзником России в Европе

Михаил Рябов.  
22.04.2025 23:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, День Победы, Дзен, Запад, История, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Только Сербия может рассматриваться как союзник России в Европе.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил полковник Андрей Шагов, начальник управления зарубежной военной истории Научно-исследовательского института Военной академии Генштаба ВС РФ.

Только Сербия может рассматриваться как союзник России в Европе. Об этом на круглом столе...

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«В Европе сейчас нет практически союзников, за исключением Сербии, которая более-менее к нам относится лояльно», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Полковник напомнил, как вели себя после обеих Мировых войн страны Запада – формальные тогдашние союзники России.

«Наши партнеры, так сказать, показывали свое истинное лицо. В Первой мировой войне, как известно, наши бывшие союзники участвовали в походе на молодое советское государство. А во Второй Мировой войне – еще война не закончилась, а уже были планы операции «Немыслимое», – сказал Шагов.

Он считает, что корни нынешней русофобии на Западе кроются в навязанной США трактовке истории.

«Американцы собрали немецких генералов, адмиралов пленных, офицеров Генштаба, было написано около 300 томов описания событий Второй Мировой войны. Мы с этим процессом опоздали на много лет… История, написанная под американским давлением, и легла в основу учебников, по которым сейчас выучилось не одно поколение», – сказал Шагов.

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