Украину ждут большие проблемы при заходе ВС РФ на Днепропетровщину

Анатолий Лапин.  
06.02.2025 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


Большие проблемы у Украины начнутся, когда российская армия выйдет к Павлограду и сомнет украинскую оборону в районе Великой Новоселки.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большие проблемы у Украины начнутся, когда российская армия выйдет к Павлограду и сомнет украинскую оборону в районе...

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«Если российская армия зайдет на территорию Днепропетровской области, это будет политическая победа, политический символ того, что война идет не по украинскому сценарию. Но, по большому счету, эта восточная часть Днепропетровской области напоминает очень Приазовье, это такая степная часть. Тут нет больших населённых пунктов, оборонять эту территорию очень сложно, поэтому здесь возможно быстрое продвижение.

Настоящие политические проблемы начнутся только тогда, если российская армия сможет выйти на Павлоград – крупный, экономический, политический центр Украины. Вот здесь Петропавловка, Першотравенск, Тростяна, Покровское – это или малые города, или пгт даже, чтобы понимать, тут нет вообще больших городов, пустота.

И крупные проблемы могут начаться, если российская армия, прорвав ключевые линии обороны в районе Великой Новоселки, начнет сминать левый фланг украинской обороны, идти вот сюда, захватывая Гуляйполе, потом захватывая Орехов и создавая стратегическую угрозу для Запорожья. Вот тогда могут начаться большие проблемы», – заявил Бортник.

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