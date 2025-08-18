Украинские наци смеются над предложением выйти из Донбасса

18.08.2025
Для Украины неприемлемы требования выйти из остающейся под ее контролем части Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире  «Радио НВ» заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода», а ныне офицер одноименного батальона ВСУ Андрей Ильенко.

«Это не то, что ужасно, это абсурд, это смешно. […] Ставить нам требование выйти с территорий, которые они уже больше 11 лет войны и три года полномасштабки пытаются захватить. Ту же Донецкую область. Они этого не могут сделать. И мы должны им это отдать? Отдать им нашу крепость, самый большой наш узел обороны, о который они 3 года ломают себе зубы?» – сказал националист.

Однопартийцы Ильенко в 2015 году устроили взрыв боевой гранаты у стен Верховной рады во время голосования за поправки Конституции в соответствии с Минскими соглашениями.

Если сведения о голосовании Рады за отказ от Крыма и Донбасса уже 24 августа подтвердятся, это наверняка вызовет куда более масштабные беспорядки в Киеве.

