Символично: Трамп прикажет Верховной раде голосовать за отказ от Крыма и Донбасса в «День незалежности»
Вашингтон стремится достичь соглашения по Украине до начала саммита Шанхайской организации сотрудничества (пройдет с 31 августа по 1 сентября в КНР). Об этом в эфире блога украинской журналистки Натальи Влащенко заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
По словам эксперта, Трамп на встрече с Зеленским будет убеждать последнего, что войну следует закончить очень быстро, требуя, чтобы тот надавил на парламент, который должен будет утвердить соглашение до 24 августа.
«Президенту Трампу надо войну закончить до окончания заседания ШОС. До 30 августа. Это ключевая точка», – считает Стариков.
Он объясняет, что для США национальные интересы всегда стоят на первом месте.
«Если президент Трамп упустит шанс, то тогда для геополитики США наступают очень серьёзные вопросы, связанные с индо-тихоокеанским регионом ведения боевых действий. А для них тихоокеанский регион является самым основным. Атлантический – это так, а индо-тихоокеанский – это основное».
