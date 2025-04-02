Украина вполне может не дожить до внешнего управления ООН

Прежде чем переводить Украину под внешнее управление ООН, необходимо согласовать прорву нюансов и добиться консенсуса в Совбезе.

Об этом в интервью каналу «Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если бы Украина сказала: «Да, вы знаете, мы видим, что весь мир против нас. Давайте уже проводите свою миротворческую операцию или внешнее управление вводите».

Значит, дальше мы должны в Совбезе тогда все вместе выработать мандат. Включая территорию…

Абсолютно все члены Совбеза, кроме нас, признают Украину в границах 1991 года. Мы признаем Украину, пока, без шести регионов, которые уже вошли в состав России. Может быть, к тому времени, когда будет голосование в Совбезе, мы ее будем признавать еще без двух-трех регионов.

Значит, как должно пройти голосование по этому вопросу, если у нас разные представления о том, что такое территория Украины. Мы должны прийти к единому мнению в Совбезе. Иначе мы не соберем консенсус. И Совбез не сможет провести голосование по этому вопросу.

Любая резолюция будет заблокирована. Резолюция, которая отдаёт Украину в одних территориальных пределах, будет заблокирована нами. Резолюция, которая отдаёт её в других территориальных пределах, будет заблокирована другими членами Совбеза», – ометил Ищенко.