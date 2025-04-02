Украина вполне может не дожить до внешнего управления ООН
Прежде чем переводить Украину под внешнее управление ООН, необходимо согласовать прорву нюансов и добиться консенсуса в Совбезе.
Об этом в интервью каналу «Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже если бы Украина сказала: «Да, вы знаете, мы видим, что весь мир против нас. Давайте уже проводите свою миротворческую операцию или внешнее управление вводите».
Значит, дальше мы должны в Совбезе тогда все вместе выработать мандат. Включая территорию…
Абсолютно все члены Совбеза, кроме нас, признают Украину в границах 1991 года. Мы признаем Украину, пока, без шести регионов, которые уже вошли в состав России. Может быть, к тому времени, когда будет голосование в Совбезе, мы ее будем признавать еще без двух-трех регионов.
Значит, как должно пройти голосование по этому вопросу, если у нас разные представления о том, что такое территория Украины. Мы должны прийти к единому мнению в Совбезе. Иначе мы не соберем консенсус. И Совбез не сможет провести голосование по этому вопросу.
Любая резолюция будет заблокирована. Резолюция, которая отдаёт Украину в одних территориальных пределах, будет заблокирована нами. Резолюция, которая отдаёт её в других территориальных пределах, будет заблокирована другими членами Совбеза», – ометил Ищенко.
Он подчеркнул, что даже при выполнении этого условия появится слишком много мелочей, согласование которых займёт уйму времени.
«Потом необходимо определить конкретный формат этой миссии, то есть политические структуры, которые будут управлять, как они будут выглядеть, из кого они будут состоять.
Кто конкретно, какие люди будут этим заниматься? Понимаете, да, что одно дело руководить Украиной послали от имени ООН Небензю, а другое дело – если вызвали с пенсии Хиллари Клинтон. Это же разные руководители, правда? Дальше этой структуре необходим свой полицейский аппарат.
Эти вопросы необходимо решить, и только потом эта миссия может появиться на Украине. Но мне что-то подсказывает, что Украина просто не доживёт до решения этой проблемы, учитывая необходимые сроки», – добавил политолог.
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