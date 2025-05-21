Убит отец украинской судебной реформы

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В Испании убит экс-замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает радио Cadena SER.

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Отмечается, что Портнов получил четыре огнестрельных ранения. Убийца поджидал жертву недалеко от элитной Американской школы в пригороде Мадрида на мотоцикле. Киллеру удалось скрыться.

Газета El Mundo уточняет, что Портнову стреляли в спину, после чего преступник добил его выстрелом в голову.

На Украине Портнов был объявлен российским агентом, поскольку активно критиковал постмайданный режим. Так что вполне вероятно убийство могли организовать спецслужбы киевского режима. В то же время он достаточно плотно занимался различного рода бизнес-делами (например, при Януковиче входил в наблюдательные советы ОАО «Государственный ощадный банк Украины» и ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»), так что нельзя исключить, что убийство связано с коммерческими интересами.

Кроме того, Портнов был руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. Его называли «отцом судебной реформы» и «юристом Януковича».

Сразу после госпереворота 2014 года Портнов покинул Украину, проживал в Австрии. После победы на выборах президента Владимира Зеленского вернулся на Украину, которую покинул после начала российской СВО.

На Украине Портнова подозревали в причастности к подготовке проекта решения крымского парламента о проведении референдума в марте 2014 года.