Турция будет «улыбаться России» и продолжать ей вредить повсюду – американский эксперт

Елена Острякова.  
24.03.2025 17:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Турция, Украина


Турция никогда не перестанет поддерживать претензии Украины на Крым.

Об этом геополитический консультант и офицер запаса Рич Ауцен заявил на конференции в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция никогда не перестанет поддерживать претензии Украины на Крым. Об этом геополитический консультант и...

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«Я не думаю, что Турция когда-либо откажется от поддержки территориальной целостности Украины. И на это есть множество причин, в том числе, политических. В Турции проживает большое количество крымских татар. И как бы то ни было, они будут продолжать поддерживать это. Но я думаю, они будут прагматичны в том, что касается переговоров, которые могут дать меньше, чем хотелось бы», – сказал Ауцен.

Он уверен, что Турция будет продолжать торговать с Россией и «поставлять оружие и проводить военную подготовку для любой страны, которая может угрожать России».

«В Сирии они вели переговоры с русскими, даже когда хотели убить Асада. Я не говорю, что они его убили, но они вооружали оппозицию против Асада… Они вооружали Украину и помогали ей с подготовкой с 2015 года. Турция предоставляла смертоносное оружие задолго до того, как Запад стал готов это сделать.

Поэтому Турция будет улыбаться и торговать с русскими, с которыми у нее общие границы, и будет делать все возможное, чтобы никто не пострадал от российской экспансии», – вещал Ауцен.

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