Трамп, как никто, сближает Россию и Китай – Чаплыга
Благодаря торговой войне с США, сильно выросла зависимость Китая от поставок из России.
Об этом на канале «Политэксперт» заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Китай пользовался ситуацией, он зажимал Россию все крепче в своих объятиях, хотел с того иметь выгоду. Но теперь, после удара США по Китаю, в выгоде получается Россия. Потому что введенная, это было в первую каденцию Трампа, Китай не закупал углеводороды в США. И сейчас, когда ввели ответные пошлины, то есть Китай отказался от СПГ США.
А теперь возникает вопрос, куда СПГ из США пойдет. Европа на 350 миллиардов его купить не может, более того, она на 100 его купить не может. Более того, она деиндустриализируется, и вообще хочет уменьшить газопотребление.
Куда денет США газ, одному богу ясно, но, тем не менее, куда-нибудь денут. А в таком случае российские поставки становятся ключевыми. Теперь Россия еще ближе будет к Китаю, а Китай будет более податливым», – сказал Чаплыга.
«И я вам скажу, что сразу после этого всего на этом фоне появляется заявление о том, что Си отдельно приедет в Россию. Ну, помните было заявление, что он на 9 мая посетит. И вдруг появляется сообщение о том, что Си едет в Москву.
В Китае подготовкой разных визитов занимаются очень длинное время. Но вдруг появляется сообщение, что Си приедет в Россию дважды – отдельно до 9 мая о чем-то поговорить напрямую, а потом еще раз на 9 мая. Вы можете себе такое представить? Для меня это если бы на Луне вдруг трава выросла, я не могу себе представить. Но, тем не менее, это происходит», – изумлялся политолог.
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