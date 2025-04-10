Трамп, как никто, сближает Россию и Китай – Чаплыга

Благодаря торговой войне с США, сильно выросла зависимость Китая от поставок из России.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай пользовался ситуацией, он зажимал Россию все крепче в своих объятиях, хотел с того иметь выгоду. Но теперь, после удара США по Китаю, в выгоде получается Россия. Потому что введенная, это было в первую каденцию Трампа, Китай не закупал углеводороды в США. И сейчас, когда ввели ответные пошлины, то есть Китай отказался от СПГ США.

А теперь возникает вопрос, куда СПГ из США пойдет. Европа на 350 миллиардов его купить не может, более того, она на 100 его купить не может. Более того, она деиндустриализируется, и вообще хочет уменьшить газопотребление.

Куда денет США газ, одному богу ясно, но, тем не менее, куда-нибудь денут. А в таком случае российские поставки становятся ключевыми. Теперь Россия еще ближе будет к Китаю, а Китай будет более податливым», – сказал Чаплыга.