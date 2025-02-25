Трамп говорит возмутительные вещи про Россию, Путин видит его некомпетентность – американский профессор
Необдуманные заявления Дональда Трампа о состоянии российский армии и экономики подрывают и так небольшое доверие между Москвой и Вашингтоном.
Об этом в эфире радиостанции «Spectator tv» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос в том, в чем заключается [мирная] сделка. Что, по мнению Трампа, он может сделать, чтобы прекратить эту войну? Нет никаких доказательств, что у его администрации есть хоть малейшее представление о том, как это сделать.
Вместо этого Трамп говорит возмутительные вещи о русских, которые, если уж на то пошло, направлены на то, чтобы подорвать доверие между русскими и американцами. А доверия и так немного.
Он говорит, что русские потеряли миллион человек, что звучит нелепо. Или что их экономика в упадке, что тоже звучит нелепо», – сказал Миршаймер.
«И он говорит, что собирается оказать услугу Путину, прекратив эту войну, что мы собираемся оказать услугу Путину. Думаете, это заставит Путина поверить, что Трамп тот, кому можно доверять?
Конечно нет, Путин вообще не доверяет Западу, а Трамп только усугубляет проблему», – добавил профессор.
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