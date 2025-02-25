Трамп говорит возмутительные вещи про Россию, Путин видит его некомпетентность – американский профессор

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Необдуманные заявления Дональда Трампа о состоянии российский армии и экономики подрывают и так небольшое доверие между Москвой и Вашингтоном.

Об этом в эфире радиостанции «Spectator tv» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос в том, в чем заключается [мирная] сделка. Что, по мнению Трампа, он может сделать, чтобы прекратить эту войну? Нет никаких доказательств, что у его администрации есть хоть малейшее представление о том, как это сделать. Вместо этого Трамп говорит возмутительные вещи о русских, которые, если уж на то пошло, направлены на то, чтобы подорвать доверие между русскими и американцами. А доверия и так немного. Он говорит, что русские потеряли миллион человек, что звучит нелепо. Или что их экономика в упадке, что тоже звучит нелепо», – сказал Миршаймер.