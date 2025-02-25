Трамп говорит возмутительные вещи про Россию, Путин видит его некомпетентность – американский профессор

Максим Столяров.  
25.02.2025 22:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 518
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Необдуманные заявления Дональда Трампа о состоянии российский армии и экономики подрывают и так небольшое доверие между Москвой и Вашингтоном.

Об этом в эфире радиостанции «Spectator tv» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необдуманные заявления Дональда Трампа о состоянии российский армии и экономики подрывают и так небольшое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Вопрос в том, в чем заключается [мирная] сделка. Что, по мнению Трампа, он может сделать, чтобы прекратить эту войну? Нет никаких доказательств, что у его администрации есть хоть малейшее представление о том, как это сделать.

Вместо этого Трамп говорит возмутительные вещи о русских, которые, если уж на то пошло, направлены на то, чтобы подорвать доверие между русскими и американцами. А доверия и так немного.

Он говорит, что русские потеряли миллион человек, что звучит нелепо. Или что их экономика в упадке, что тоже звучит нелепо», – сказал Миршаймер.

«И он говорит, что собирается оказать услугу Путину, прекратив эту войну, что мы собираемся оказать услугу Путину. Думаете, это заставит Путина поверить, что Трамп тот, кому можно доверять?

Конечно нет, Путин вообще не доверяет Западу, а Трамп только усугубляет проблему», – добавил профессор.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить