США совсем ничего не могут или не хотят гарантировать по украинским договорённостям

Заявления командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, признанного в РФ террористом, относительно Крымского моста как актуальной стратегической цели, нивелирует переговоры по Чёрному морю – Украина не намерена выполнять какие-либо договоренности.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается заявлений Неижпапы, то всё это происходит на фоне переговоров по перемирию на Чёрном море. И тут же подобные заявления в отношении Крымского моста. Это просто как определённый такой индикатор того, что Украина не собирается ни о чём договариваться , а у Соединенных штатов, судя по всему, нет инструментов влияния или желания нет каким-то образом повлиять на Украину. В любом случае, это официальное лицо заявляет, а не какой- то безответственный политолог», – подчеркнул он.

Параллельно экс-главком ВСУ Валерий Залужный напоминает, что США напрямую участвовали в планировании и подготовке боевых операций на Украине.

«Мы видим на каком фоне происходят переговоры. Допустим, взять недавний раунд между Россией и США. И тут же Европа отвечает, что ничего подобного, договариваться с вами не будем, говоря простым языком, и никаких переговоров по Украине без Украины. То есть, две конкурирующие позиции.

И поэтому сейчас любое высказывание официальных лиц, а Залуженный тоже официальное лицо, как-никак посол в Великобритании, не последней по значимости стране-игроке, имеет определённый политический вес. Пускай это заявление оно банальное, пускай там не было ничего нового, мы и так это знаем – оно работает на Западе, в тех же самых Соединённых штатах», – подчеркнул эксперт.