Курский провал ВСУ не останется незамеченным на Западе и будет способствовать разрушению остатков репутации Владимира Зеленского в США.

Об этом в своём видеоблоге заявил эмигрировавший из Украины экс-советник Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо кому-то ответить за курский провал. Ещё раз объясняю: когда я выстраивал разные сценарии, в том числе, по Валуйкам, но это всё профукали – и Валуйки, и вообще. Ну, Сырский, посмотрите на него, какой это стратег? Его надо ставить для удержания чего-то, какого-то пункта.

Он может вцепиться зубами и будет это всё удерживать, но не более того. Плюс, у него нету фарта – у него нет удачи. И те, кого он поставил, они тоже неудачники, Баргилевич этот.

И то, что их меняет – не меняет Зеленский, это чистые некрозники, некрофилы, они неспособны к позитиву, у них нет этой массы, чтобы нести удачу, победу. Я вообще не понимаю, как можно под их руководством ещё и своими жизнями рисковать.

Речь идёт об их последней фазе функционирования, после курского провала. Я же говорил сценарий – если вы идёте в Курск, вам нужно дойти было до Курчатова. А если такие трусы, некомпетентные, глупые и взяли только эту измерительную станцию, потому что вам Итконен сказала и Урсула фон дер Ляйен взять станцию, чтобы уничтожить газоперекачивательную транзитную систему Украины, это другое дело», – рассуждал он.