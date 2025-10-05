Ширяев: Кровь из носа флоту РФ нужно восстановить контроль над Чёрным морем

Киев тестирует новый вид диверсионных атак, когда безэкипажный катер подходит к объекту и выпускает сразу рой дронов, и это – нешуточная опасность.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал атаки украинских БЭКов на Туапсе и Новороссийск, когда выяснилось, что задействованные катера MAGURA имели на борту fpv-дроны.

«Массовую атаку с катеров я не представляю, потому что их потопят, если их очень много будет, а вот как диверсионное оружие – это очень опасная вещь. Мне кажется, украинцы сейчас просто тестируют эту технологию, пытаются понять, как себя вести с таким оружием.

Но, в общем-то, можно представить: если в хорошую погоду скрытно подойти (если у российской армии и флота не налажен контроль за акваторией Чёрного моря, они пропускают эти катера сплошь и рядом,) к какой-то военно-морской базе и поразить какие-то хрупкие вещи, дорогие, как, например, радиолокационные установки на кораблях. …Конечно, дронами можно атаковать какие-то склады боеприпасов на берегу, хранилища топлива и т.д.

Перспективы такого очень большие. Российскому флоту необходимо – это просто кровь из носа, налаживать контроль над всей акваторией. Но посмотрим, делается это или нет», – сказал Ширяев.