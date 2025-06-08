Россия не бросит Киев, его освобождение неизбежно – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
08.06.2025 21:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Рано или поздно российская армия подойдёт вплотную к Киеву, что приведёт к падению морального духа ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рано или поздно российская армия подойдёт вплотную к Киеву, что приведёт к падению морального...

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«Падение Киева я считаю абсолютно неизбежным, потому как в России считают Киев матерью городов русских, русским городом, и это в недалекой перспективе все-таки будет российской армией осуществлено», – сказал Дудкин.

При этом, по его мнению, украинскую столицу удастся освободить без тяжёлых боёв и масштабных разрушений.

«Здесь не будет никаких уличных боев, здесь достаточно того, как это было в 22-м году, подойти к Киеву хотя бы на 30 километров. Этого уже будет достаточно, чтобы подавить моральный дух.

Моральный дух, дорогие наши зрители, если кто этому не придает значение, он очень ошибается. Моральный дух войск – это очень высокая степень показателя, показатель того, насколько боеспособны войска, насколько они мотивированы.

С падением морального духа солдаты разбегаются кто куда. Кто в плен, кто в тыл, кто еще куда-то», – добавил эксперт.

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