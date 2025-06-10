Россия грамотно воспользовалась украинским лицемерием на переговорах – Монтян

Владимир Гладков.  
10.06.2025 20:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина симулирует мирные переговоры, однако Россия грамотно этим воспользовалась, вбросив бандеровцам предложение обменяться телами погибших.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат, а ныне волонтёр на Донбассе Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина симулирует мирные переговоры, однако Россия грамотно этим воспользовалась, вбросив бандеровцам предложение обменяться телами...

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Ведущий попросил прокомментировать мирные переговоры, идущие на фоне устраиваемых Украиной терактов.

«Это всё чисто очковтирательство. Никто мириться не собирается, даже на секунду не прекращаются боевые действия. Ну, очевидно, показывают мировому сообществу, что типа мы там готовы переговариваться, ну и договариваются по обмену пленными», – сказала Монтян.

Она подчеркнула, что Россия поступила грамотно, начав публиковать имена погибших украинских солдат, которые Украина отказывается забирать.

«Ну вот по телам не удалось договориться, тела отказались принимать, обвинили в этом Россию. Но к счастью, я видела, что начали уже публиковать списки этих погибших, то есть какие это именно тела. Это самый правильный ход, какой только может быть.

Родственники, конечно, уже все видят, возможно, начнут что-нибудь подшатывать изнутри в Салорейхе. Типа, какого чёрта вы наших погибших не забираете?

Ну там просто обычно Салорейх забирает погибших, которые хоть как-то чем-то распиарены, чтобы их можно было там круто похоронить, устроить из этого пиар. А простые люди – они никому не нужны. Это всегда так.

Но тела забирают, если там есть друзья, которые там пообещали там родне погибшего, скажем так. Вот такие тела забирают. А есть тела, которые никому не нужны. Но, опять же, это большой бизнес. За это могут потребовать и заплатить большие деньги», – подытожила волонтёр.

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