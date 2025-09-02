Российская армия перешла к тактике полной изоляции поля боя

Игорь Шкапа.  
02.09.2025 16:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 912
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Качественное превосходство ВС РФ над ВСУ все больше сказывается на поле боя.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Качественное превосходство ВС РФ над ВСУ все больше сказывается на поле боя. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Появились крайне тревожные признаки. Первый из них – то, что россияне пытаются изолировать поле боя, пресекая логистику, ротацию, доставку боеприпасов, вывоз раненых и так далее. И это переход, это новый качественный скачок для понимающих людей», – сказал Арестович.

Он обратил внимание на ролики, на которых российские дроны садятся у дороги и выжидают, когда здесь проедет техника ВСУ.

«Затем по одному-два человека заводят группы, которые в сопровождении дронов заходят в наш глубокий тыл. Их задача — вычислить позиции наших минометчиков, дронщиков, навести на них средства поражения, подавить точки взлета. И когда они обнаруживают шевеление с нашей стороны, последовательно начинают уничтожать», – описывает российскую тактику гость эфира.

Ссылаясь на разговор с одним из военных, он добавил, что на позиции ВСУ каждые восемь минут происходит сброс с дрона боеприпаса или прилет.

«Последовательно просто разбираются любые наши позиции, гасятся в ноль. Такими кусочками это все съедается. Пирог изолировали, положили на тарелку и последовательно съели. Да, с одной стороны, нет никаких штурмовых атак, которые можно подсчитать, и их количество, кажется, упало на 18%. Но это уже качественное, а не только количественное превосходство», – признал Арестович.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить