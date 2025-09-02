Российская армия перешла к тактике полной изоляции поля боя

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Качественное превосходство ВС РФ над ВСУ все больше сказывается на поле боя.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Появились крайне тревожные признаки. Первый из них – то, что россияне пытаются изолировать поле боя, пресекая логистику, ротацию, доставку боеприпасов, вывоз раненых и так далее. И это переход, это новый качественный скачок для понимающих людей», – сказал Арестович.

Он обратил внимание на ролики, на которых российские дроны садятся у дороги и выжидают, когда здесь проедет техника ВСУ.

«Затем по одному-два человека заводят группы, которые в сопровождении дронов заходят в наш глубокий тыл. Их задача — вычислить позиции наших минометчиков, дронщиков, навести на них средства поражения, подавить точки взлета. И когда они обнаруживают шевеление с нашей стороны, последовательно начинают уничтожать», – описывает российскую тактику гость эфира.

Ссылаясь на разговор с одним из военных, он добавил, что на позиции ВСУ каждые восемь минут происходит сброс с дрона боеприпаса или прилет.