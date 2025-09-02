Российская армия перешла к тактике полной изоляции поля боя
Качественное превосходство ВС РФ над ВСУ все больше сказывается на поле боя.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Появились крайне тревожные признаки. Первый из них – то, что россияне пытаются изолировать поле боя, пресекая логистику, ротацию, доставку боеприпасов, вывоз раненых и так далее. И это переход, это новый качественный скачок для понимающих людей», – сказал Арестович.
Он обратил внимание на ролики, на которых российские дроны садятся у дороги и выжидают, когда здесь проедет техника ВСУ.
«Затем по одному-два человека заводят группы, которые в сопровождении дронов заходят в наш глубокий тыл. Их задача — вычислить позиции наших минометчиков, дронщиков, навести на них средства поражения, подавить точки взлета. И когда они обнаруживают шевеление с нашей стороны, последовательно начинают уничтожать», – описывает российскую тактику гость эфира.
Ссылаясь на разговор с одним из военных, он добавил, что на позиции ВСУ каждые восемь минут происходит сброс с дрона боеприпаса или прилет.
«Последовательно просто разбираются любые наши позиции, гасятся в ноль. Такими кусочками это все съедается. Пирог изолировали, положили на тарелку и последовательно съели. Да, с одной стороны, нет никаких штурмовых атак, которые можно подсчитать, и их количество, кажется, упало на 18%. Но это уже качественное, а не только количественное превосходство», – признал Арестович.
