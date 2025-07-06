«Путин был прав. Запад не может без России» – европейские эксперты

Переговоры Владимира Путина с французским президентом Макроном свидетельствует о том, что тема Украины отходит на задний план на фоне того, как Западный мир не справляется самостоятельно с мировыми вызовами.

Об этом говорили участники эфира на канале «The Duran», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт о начале долгосрочного диалога с русскими, который выходит за рамки украинского конфликта. И использование темы конфликта на Ближнем Востоке – прикрытие для начала этих обсуждений», – сказал британский аналитик Александр Меркурис.

Его собеседник, кипрский журналист Алекс Христофору возразил, что тема серьёзная, поскольку все в Европе обеспокоены, что Иран выйдет из ДНЯО.

«Не знаю, окончательно ли они решили выйти из договора, но похоже, что Иран идёт по этому пути, и совершенно очевидно, что Иран прекратит всякое сотрудничество с МАГАТЭ. Франция и Великобритания в панике, Европа в панике, и это правильно. Но у них консенсус с Россией по этому вопросу, потому что Россия тоже не хочет, чтобы Иран вышел из ДНЯО. Так что у них есть что-то, над чем они могут работать вместе. Разница в том, что у России хорошие отношения с Ираном, и она может говорить с Ираном там, где коллективный Запад не может. Так что Макрон «едет» в Россию к Путину. Я думаю, что он просит Путина убедить Иран не выходить из ДНЯО и не прекращать сотрудничество с МАГАТЭ. Это была просьба Макрона к России», – сказал Христофору.

Он указал на тенденцию.