«Путин был прав. Запад не может без России» – европейские эксперты
Переговоры Владимира Путина с французским президентом Макроном свидетельствует о том, что тема Украины отходит на задний план на фоне того, как Западный мир не справляется самостоятельно с мировыми вызовами.
Об этом говорили участники эфира на канале «The Duran», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Речь идёт о начале долгосрочного диалога с русскими, который выходит за рамки украинского конфликта. И использование темы конфликта на Ближнем Востоке – прикрытие для начала этих обсуждений», – сказал британский аналитик Александр Меркурис.
Его собеседник, кипрский журналист Алекс Христофору возразил, что тема серьёзная, поскольку все в Европе обеспокоены, что Иран выйдет из ДНЯО.
«Не знаю, окончательно ли они решили выйти из договора, но похоже, что Иран идёт по этому пути, и совершенно очевидно, что Иран прекратит всякое сотрудничество с МАГАТЭ. Франция и Великобритания в панике, Европа в панике, и это правильно. Но у них консенсус с Россией по этому вопросу, потому что Россия тоже не хочет, чтобы Иран вышел из ДНЯО. Так что у них есть что-то, над чем они могут работать вместе.
Разница в том, что у России хорошие отношения с Ираном, и она может говорить с Ираном там, где коллективный Запад не может. Так что Макрон «едет» в Россию к Путину. Я думаю, что он просит Путина убедить Иран не выходить из ДНЯО и не прекращать сотрудничество с МАГАТЭ. Это была просьба Макрона к России», – сказал Христофору.
Он указал на тенденцию.
«Им нужна Россия. И Путин говорил об этом в прошлом: вы можете пытаться изолировать нас, вводить санкции, делать всё это с Россией, но мир не может функционировать без России. И мы видим это сейчас. Миру нужна Россия, Западу нужна Россия. И это то, о чём Макрон просит Путина», – подчеркнул журналист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: