«Путин был прав. Запад не может без России» – европейские эксперты

Максим Столяров.  
06.07.2025 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2016
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Переговоры Владимира Путина с французским президентом Макроном свидетельствует о том, что тема Украины отходит на задний план на фоне того, как Западный мир не справляется самостоятельно с мировыми вызовами.

Об этом говорили участники эфира на канале «The Duran», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры Владимира Путина с французским президентом Макроном свидетельствует о том, что тема Украины отходит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Речь идёт о начале долгосрочного диалога с русскими, который выходит за рамки украинского конфликта. И использование темы конфликта на Ближнем Востоке – прикрытие для начала этих обсуждений», – сказал британский аналитик Александр Меркурис.

Его собеседник, кипрский журналист Алекс Христофору возразил, что тема серьёзная, поскольку все в Европе обеспокоены, что Иран выйдет из ДНЯО.

«Не знаю, окончательно ли они решили выйти из договора, но похоже, что Иран идёт по этому пути, и совершенно очевидно, что Иран прекратит всякое сотрудничество с МАГАТЭ. Франция и Великобритания в панике, Европа в панике, и это правильно. Но у них консенсус с Россией по этому вопросу, потому что Россия тоже не хочет, чтобы Иран вышел из ДНЯО. Так что у них есть что-то, над чем они могут работать вместе.

Разница в том, что у России хорошие отношения с Ираном, и она может говорить с Ираном там, где коллективный Запад не может. Так что Макрон «едет» в Россию к Путину. Я думаю, что он просит Путина убедить Иран не выходить из ДНЯО и не прекращать сотрудничество с МАГАТЭ. Это была просьба Макрона к России», – сказал Христофору.

Он указал на тенденцию.

«Им нужна Россия. И Путин говорил об этом в прошлом: вы можете пытаться изолировать нас, вводить санкции, делать всё это с Россией, но мир не может функционировать без России. И мы видим это сейчас. Миру нужна Россия, Западу нужна Россия. И это то, о чём Макрон просит Путина», – подчеркнул журналист.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить