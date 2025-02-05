«Прагматики АДГ» портят оболваненным немцам всю русофобскую статистику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

73% граждан Германии считают угрозой Россию, 46% – Китай, 30% – США. Разрыв отношений с Россией поддерживают 64% немцев, с Китаем 57%. Однако 25% полагают, что Германия должна продолжать сотрудничать с Россией, 31% – с Китаем.

Такие данные соцопроса, проведенного осенью 2024 года в 14 европейских странах привела старший научный сотрудник Регионального бюро FES по сотрудничеству и миру в Европе Александра Диенес в ходе дискуссии в американском Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы видим неоднозначную картину. С одной стороны, немцы безусловно хотят уменьшить зависимость от стран, которые не разделяют наши ценности. Они хотели бы разорвать отношения с Россией и Китаем. Но в то же время в общественном мнении Германии все еще присутствует определенный прагматизм. Некоторые немногочисленные группы все еще верят в возможность сотрудничества со странами, не разделяющими наши ценности. 25-30% это довольно много», – переживала Диенес.

Она полагает, что статистику «портят» избиратели «Альетнативы для Германии», однако и ХДС/ХСС «иногда пытается очень противоречиво сблизить свои позиции с АдГ».