«Прагматики АДГ» портят оболваненным немцам всю русофобскую статистику

Елена Острякова.  
05.02.2025 17:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


73% граждан Германии считают угрозой Россию, 46% – Китай, 30% – США. Разрыв отношений с Россией поддерживают 64% немцев, с Китаем 57%. Однако 25% полагают, что Германия должна продолжать сотрудничать с Россией, 31% – с Китаем.

Такие данные соцопроса, проведенного осенью 2024 года в 14 европейских странах привела старший научный сотрудник Регионального бюро FES по сотрудничеству и миру в Европе Александра Диенес в ходе дискуссии в американском Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

73% граждан Германии считают угрозой Россию, 46% – Китай, 30% – США. Разрыв отношений...

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«Мы видим неоднозначную картину. С одной стороны, немцы безусловно хотят уменьшить зависимость от стран, которые не разделяют наши ценности. Они хотели бы разорвать отношения с Россией и Китаем.

Но в то же время в общественном мнении Германии все еще присутствует определенный прагматизм. Некоторые немногочисленные группы все еще верят в возможность сотрудничества со странами, не разделяющими наши ценности. 25-30% это довольно много», – переживала Диенес.

Она полагает, что статистику «портят» избиратели «Альетнативы для Германии», однако и ХДС/ХСС «иногда пытается очень противоречиво сблизить свои позиции с АдГ».

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