Посланец Трампа: «Думаю, мы на пороге чего-то очень важного» – это касается «пяти территорий»

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Агентство Bloomberg приводит оценку спецпредставителем Трампа Уиткоффом его недавней встречи с Путиным в Санкт-Петебурге. Американский гость назвал беседу с российским лидером «убедительной»

«Специальный посланник президента Дональда Трампа охарактеризовал свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшиеся на прошлой неделе, как «убедительные». Уиткоф заявил, что они обсуждали шаги, которые могли бы положить конец конфликту на Украине и, возможно, открыть перспективы для делового сотрудничества», – говорится в материале.

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По завершении почти пятиичасовой встречи спецпредставитель Стив Уиткофф заявил в интервью Fox News, что Путин выразил стремление к «постоянному миру» — к этому моменту, по словам Уиткоффа, стороны «пришли не сразу».

Ключом к всеобъемлющему соглашению, как отметил Уиткофф, являются «пять территорий». Он не стал уточнять детали, но Россия настаивает, что любые договорённости должны включать признание её контроля над территориями Украины, включая Крым, Луганскую и Донецкую области, Херсонщину и Запорожье.

«Хотя ранее Путин настаивал на том, чтобы Украина навсегда отказалась от вступления в НАТО, Уиткофф добавил, что обсуждались и более широкие вопросы, касающиеся основополагающего принципа альянса: нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех», – отмечает агентство.

«Это мирное соглашение касается пяти территорий, но в нём гораздо больше аспектов», — отметил Уиткофф. — «Я думаю, мы, возможно, на пороге чего-то очень, очень важного для всего мира», — заинтриговал он.

Агентство добавляет, что после переговоров в Санкт-Петербурге Уиткофф заявил, что видит «возможность переформатировать российско-американские отношения через весьма убедительные коммерческие проекты, которые, как мне кажется, могут обеспечить реальную стабильность в регионе».