Полковник СБУ: Налеты наших дронов на РФ приведут к большему сплочению русских
Вопреки ожиданиям, удары по российским тылам могут сыграть в негатив для Украины.
Об этом в эфире «Львов медиа» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он считает, что Украина не должна сосредотачиваться на пусках дронов по глубоким тылам России, а делать акцент на линии боевого соприкосновения.
По его словам, в этом случае делается расчет на то, что россияне начнут требовать от власти прекращения войны.
«Зная, что происходит на той территории, зная менталитет, мировоззрение граждан Российской Федерации, оно покажет [себя] по-другому…
Раз так, значит мы сплотимся и больше запишемся добровольцами для того, чтобы пойти на выполнение задач и убивать украинцев. По всей видимости, информационная составляющая выйдет именно в ту плоскость, о которой я сказал», – предупреждает Стариков.
