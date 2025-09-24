Полковник СБУ: Налеты наших дронов на РФ приведут к большему сплочению русских

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопреки ожиданиям, удары по российским тылам могут сыграть в негатив для Украины.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает, что Украина не должна сосредотачиваться на пусках дронов по глубоким тылам России, а делать акцент на линии боевого соприкосновения.

По его словам, в этом случае делается расчет на то, что россияне начнут требовать от власти прекращения войны.