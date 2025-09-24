Полковник СБУ: Налеты наших дронов на РФ приведут к большему сплочению русских

Игорь Шкапа.  
24.09.2025 18:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 514
 
Вопреки ожиданиям, удары по российским тылам могут сыграть в негатив для Украины.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает, что Украина не должна сосредотачиваться на пусках дронов по глубоким тылам России, а делать акцент на линии боевого соприкосновения.

По его словам, в этом случае делается расчет на то, что россияне начнут требовать от власти прекращения войны.

«Зная, что происходит на той территории, зная менталитет, мировоззрение граждан Российской Федерации, оно покажет [себя] по-другому…

Раз так, значит мы сплотимся и больше запишемся добровольцами для того, чтобы пойти на выполнение задач и убивать украинцев. По всей видимости, информационная составляющая выйдет именно в ту плоскость, о которой я сказал», – предупреждает Стариков.

