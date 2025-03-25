Политолог: Прекращение обстрелов ЗАЭС сразу же запустит быстрый рост новых регионов РФ

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Киев, скорее всего не согласится на отказ от ударов по новым регионам РФ, чтобы не признавать их российский статус, однако, если это случится, то в течение двух месяцев ЗАЭС заработает на полную мощность.

Об этом в эфире «День-ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия передаст через американцев свою бумагу с нашими запретными для атак объектами на территории России, в том числе, новых регионов. Абсолютно очевидно, что номером один в этом списке станет ЗАЭС, на которую Зеленский больше всего претендует до сих пор. Которую он готов подарить американцам, лишь бы она не досталась нам, хотя, как он может подарить, когда он её не контролирует. И проблема в том, что Украина должна будет практически немедленно принять решение. Если Украина откажется, американцы начнут перекрывать им кислород, не сразу, но постепенно, а переговоры немедленно сорвутся, поскольку будет исчерпана их тема – энергетика. Украинцы не согласны на наши предложения, переговоры закрываются, даже не начавшись», – обрисовал ситуацию эксперт.