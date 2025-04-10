Пленение граждан Китая могло быть срежиссировано в США
Взятие в украинский плен двух граждан Китая могло быть срежиссировано США для того, чтобы иметь предлог снова вовлечься в войну.
Об этом на канале «Политэксперт» заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий попросил прокомментировать попавших в плен граждан Китая.
«Я хочу напомнить одну историю. С 2022 года, когда происходил обмен телами погибших, поступила просьба от США, значит, что на территории России находятся тела, как минимум, одного, насколько я понимаю, гражданина США, воевавшего на нашей стороне. Но его останки находились на территории России.
И была просьба включить его тело на обмен, чтобы оно было передано Украине, Украина передала его США, США поблагодарили, и при этом призвали своих граждан не участвовать в военных действиях, и что США против этого всего.
То есть, грубо говоря, это зеркальный случай того, что было в 22-м году. США, естественно, как государство, не несут ответственности за то, что их граждане принимают участие в боевых действиях на той или иной стороне. Это всё в частном порядке.
Поэтому то, что случилось сейчас с этими гражданами Китая – неприятный инцидент. И для меня было непонятно, зачем мы на очень высоком дипломатическом уровне устроили из этого скандал», – сказал Чаплыга.
«А может быть, Владимир Зеленский нам дает некий ответ на ваш вопрос. Он заявил, что США не планируют участвовать в заседании Рамштайн, однако после информации о пленных китайцах их позиция может измениться, учитывая нелюбовь Трампа к КНР. Ну, чтобы осложнить диалог Вашингтона с Москвой, к примеру.
Ведь сперва началась острая экономическая война США с Китаем, чего не было ранее. А потом появились эти двое. И то, что испортит наши отношения с Китаем, было предсказуемо. Зачем это было делать?
Нужно отметить, что Госдеп США отреагировал, и сказал, что это возмутительно. Дипломатический тон США был достаточно резким. И тогда у меня родилось предположение, а нет ли взаимосвязи, кто автор идеи, грубо говоря. И возможно, и тут мы понаблюдаем, если действительно это так, то Америка более активно будет участвовать в военных поставках или военных совещаниях касательно поставок вооружений нам», – нагнал конспирологии укро-эмигрант.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: