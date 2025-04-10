Пленение граждан Китая могло быть срежиссировано в США

Взятие в украинский плен двух граждан Китая могло быть срежиссировано США для того, чтобы иметь предлог снова вовлечься в войну.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать попавших в плен граждан Китая.

«Я хочу напомнить одну историю. С 2022 года, когда происходил обмен телами погибших, поступила просьба от США, значит, что на территории России находятся тела, как минимум, одного, насколько я понимаю, гражданина США, воевавшего на нашей стороне. Но его останки находились на территории России. И была просьба включить его тело на обмен, чтобы оно было передано Украине, Украина передала его США, США поблагодарили, и при этом призвали своих граждан не участвовать в военных действиях, и что США против этого всего. То есть, грубо говоря, это зеркальный случай того, что было в 22-м году. США, естественно, как государство, не несут ответственности за то, что их граждане принимают участие в боевых действиях на той или иной стороне. Это всё в частном порядке. Поэтому то, что случилось сейчас с этими гражданами Китая – неприятный инцидент. И для меня было непонятно, зачем мы на очень высоком дипломатическом уровне устроили из этого скандал», – сказал Чаплыга.