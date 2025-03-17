От Зеленского исходят мертвящие миазмы: как бы не окочурились и Келлогг, и Трамп – экс-советник Кучмы
С каждым днём всё больше и больше заметно гнетущее и деструктивное влияние, которое оказывает на трампистов контактирование с Владимиром Зеленским.
Об этом в своём видеоблоге заявил эмигрировавший из Украины экс-советник Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Везде идут резкие аномальные, некрофильские, деструктивные процессы. И они расширяются. Съездила жена Зеленского к папе римскому. Высочайший иезуит, высшего разряда, вполне возможно, что генерал ордена иезуитов. Подарила она ему что-то – и всё, и у него – бац! Никак его не могут откачать. Встретился. «Всё как положено».
Ещё Данию подождите. Ну, Дания – уже началось, уже Гренландия – это фактически уже развал Дании как таковой. Тоже она туда ездила, и Зеленский, это же его главная подруга – эта Фредериксен. То есть, кто с Зеленским поведётся, тот горя не оберётся. Это константа. Ну, одним выгодно, потому что они бабло за это имеют огромнейшее, а вот другие чего это делают?», – сказал Соскин.
«Давайте ещё посмотрим, что с Келлогом будет, потому что Трамп его назначил, кто будет отвечать за связи с Зеленским. Посмотрим, чем для него закончится дружба с Зеленским. Просто, он решил на себе сделать эксперимент, решил зелёный бульдозер через себя пропустить. Запомните эту дату. Но смотрите, чем он больше с Зеленским работает, тем ему тяжелее.
Им всем тяжелее, им хуже становится там в Америке, как будто им как ноша это всё, зелёные кирпичи на головы складывает. Потому что у них такая установка, что, типа, они с Зеленским прорубят окно в Россию к Путину в кабинет, что будет остановка огня. Говорят, лучше с умным потерять, чем с Зеленским найти», – предупредил экс-советник.
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