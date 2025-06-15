«Одна волна атак за другой»: русские войска с боями продвигаются к Сумам

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The Washington Post вновь возвращается к ситуации на украинском театре военных действий.

«Российские войска наносят удары по городам на востоке Украины и продвигаются дальше вглубь украинской территории в ходе летнего наступления, стремясь укрепить свои позиции на поле боя и создать буферные зоны для обеспечения безопасности территорий, уже находящихся под их контролем. Бои продолжаются на линии фронта протяжённостью 620 миль, включая Донецкую область, которая, по словам украинских официальных лиц и аналитиков, является основным направлением усилий Москвы. Российские официальные лица также заявляют, что их войска вступили в Днепропетровскую область — Киев это до сих пор отрицает», – говорится в публикации.

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УКраинские власти изо всех сил стараются держать лицо: «Российское наступление «мягко говоря, не столь успешно», — заявил на днях Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

Однако боевые действия особенно обостряются в Сумской области, которая в прошлом году стала отправной точкой для вторжения Украины в российскую Курскую область. Сейчас российские войска подошли на расстояние до 12 миль от Сум в ближайшей точке, сообщил The Washington Post Игорь Шаповал, глава Красного Креста в Сумской области.

«Ситуация сложная, но не критическая», — написал Шаповал в текстовом сообщении. «Грандиозного страха нет, но есть беспокойство, особенно у детей».

Заместитель мэра Сум Артём Кузнецов сказал, что «обстрелы не прекращаются». Он добавил, что если линия фронта продвинется на 6–9 миль к Сумам, «артиллерийские системы будут терроризировать наш город».

«В войне между Россией и Украиной расстояние имеет решающее значение: чем ближе российские войска, тем больше оружия они могут применить против города, делая жизнь в нем всё более невыносимой»,- отмечает издание.

Жителей населённых пунктов, недалеко от линии фронта и подвергающихся постоянным обстрелам, призывают эвакуироваться. Ежедневно из прилегающих к Сумам населённых пунктов в более безопасные районы переселяется от 100 до 150 человек.

«Всё, что работает — магазины, фермы, склады с сельскохозяйственной техникой — просто всё разрушается», – говорит Олег Стрилка, представитель МЧС региона.

Городские власти пока не отдали приказ об эвакуации самих Сум, пишет газета. Тем не менее, местные жители отмечают, что на улицах стало заметно меньше людей, особенно детей.

По словам украинских солдат, сражающихся в этом районе, российские войска приближаются к ключевому в плане логистики селу Юнаковка, расположенному примерно в 24 километрах от Сум, где идут ожесточённые бои.

«Ситуация очень напряжённая», — сказал командир взвода ВСУ, сражающийся в этом районе. «Мои друзья, которые держат эту линию, говорят, что враг иногда наносит одну волну атак за другой — вероятно, просто чтобы измотать нашу оборону», — подчеркнул он.

Западные аналитики настаивают, что боевые действия в Сумской области являются отвлекающим манёвром.

«С моей точки зрения, Сумское направление является вспомогательным для россиян. Их центр тяжести остаётся в Донбассе, а операции в районе Сум призваны заставить Украину растянуть свои и без того ограниченные ресурсы», — сказал директор польской консалтинговой компании Rochan Конрад Музыка, специализирующейся на вопросах обороны.

Музыка также сказал, что не верит в то, что российские войска намерены захватить город Сумы.

«С самого начала войны российские войска постоянно испытывают трудности с захватом крупных населённых пунктов. Более вероятно, что их цель — оказать давление на украинские войска и гражданское население, проводя диверсионные атаки на город, нанося ущерб и создавая психологическое напряжение», — рассуждает он.

Однако, даже если украинские войска удержат Сумы, результатом может стать опустошённый, разрушенный город и возможный гуманитарный кризис, резюмирует издание.