«Нью-Йорк Таймс» запретила публиковать статью, называющую США виновниками украинского конфликта

Елена Острякова.  
06.05.2025 14:55
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, СМИ, США, Украина, Цензура


Ведущие СМИ США блокировали альтернативную точку зрения на украинский конфликт.

Об этом американский бизнесмен Бен Коэн заявил в интервью Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущие СМИ США блокировали альтернативную точку зрения на украинский конфликт. Об этом американский бизнесмен...

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«Когда мы, группа отставных адмиралов генералов и полковников, обратились в «Нью-Йорк Таймс» с призывом к прекращению огня, они отказались публиковать нашу статью. Заголовок должен был быть: «США спровоцировали войну в Украине». Но «Нью-Йорк Таймс» не разрешила нам опубликовать ее в таком виде. Они не разрешили нам использовать этот заголовок», – сказал Коэн.

Он считает, что таким образом СМИ «контролировали население и даже политиков, всегда выступавших против войны». Услышать точку зрения России было невозможно. Именно этим объяснялась тотальная поддержка Украины в США.

«Я думаю, что это связано с тем, какая у людей информация. Люди знали только то, что Россия вторглась со своей армией, они не слышали, что было до этого. Они не задумывались о том, что бы сделали США, если бы вдоль мексиканской границы были размещены российские ракеты, нацеленные на США. Я имею ввиду, что это была та же самая ситуация. У меня нет никаких сомнений в том, что США вторглись бы и избавились от них», – резюмировал бизнесмен.

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