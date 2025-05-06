«Нью-Йорк Таймс» запретила публиковать статью, называющую США виновниками украинского конфликта
Ведущие СМИ США блокировали альтернативную точку зрения на украинский конфликт.
Об этом американский бизнесмен Бен Коэн заявил в интервью Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда мы, группа отставных адмиралов генералов и полковников, обратились в «Нью-Йорк Таймс» с призывом к прекращению огня, они отказались публиковать нашу статью. Заголовок должен был быть: «США спровоцировали войну в Украине». Но «Нью-Йорк Таймс» не разрешила нам опубликовать ее в таком виде. Они не разрешили нам использовать этот заголовок», – сказал Коэн.
Он считает, что таким образом СМИ «контролировали население и даже политиков, всегда выступавших против войны». Услышать точку зрения России было невозможно. Именно этим объяснялась тотальная поддержка Украины в США.
«Я думаю, что это связано с тем, какая у людей информация. Люди знали только то, что Россия вторглась со своей армией, они не слышали, что было до этого. Они не задумывались о том, что бы сделали США, если бы вдоль мексиканской границы были размещены российские ракеты, нацеленные на США. Я имею ввиду, что это была та же самая ситуация. У меня нет никаких сомнений в том, что США вторглись бы и избавились от них», – резюмировал бизнесмен.
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