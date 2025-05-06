Ведущие СМИ США блокировали альтернативную точку зрения на украинский конфликт.

Об этом американский бизнесмен Бен Коэн заявил в интервью Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда мы, группа отставных адмиралов генералов и полковников, обратились в «Нью-Йорк Таймс» с призывом к прекращению огня, они отказались публиковать нашу статью. Заголовок должен был быть: «США спровоцировали войну в Украине». Но «Нью-Йорк Таймс» не разрешила нам опубликовать ее в таком виде. Они не разрешили нам использовать этот заголовок», – сказал Коэн.

Он считает, что таким образом СМИ «контролировали население и даже политиков, всегда выступавших против войны». Услышать точку зрения России было невозможно. Именно этим объяснялась тотальная поддержка Украины в США.