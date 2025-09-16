Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские командиры получили награды за мнимые успехи в районе Доброполья, где имел место прорыв на оперативную глубину ВСУ.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Те отрезанные заячьи уши [на карте], помните? Нам рассказывали, что «Азов» [запрещен в РФ] перебросили, он как отрезал, он как под основание этих ушей удар нанёс, как там всё посыпалось, как там окружили и добивают русских. Даже Богдана Хмельницкого второй степени получил Прокопенко на следующий день после переброски. Оказывается, что ничего там особо не подавили, ничего там не отрезали», – говорит Арестович.

По его словам, российское командование своевременно отреагировало, перебросило туда свои резервы, и «видимо, и наступление там продолжается».

«Там, так на горизонте, говорят, уже замелькал город Доброполье, что не есть хорошо, потому что его захват… не будем вдаваться в подробности, которые могут навредить нашим войскам украинским. Ну, в принципе, две вещи можно сказать. Это некоторым образом решает для россиян проблему восточных укреплений на границе Днепропетровской и Донецкой областей», – отмечает экс-советник ОП.

Он отметил, что это в свою очередь затруднит логистику для ВСУ в Донбассе.