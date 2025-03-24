«Не XX век» – эксперт уверен, что переправы через Днепр и десанта в Одессе не будет
Российское командование вряд ли решится на такие масштабные операции, как форсирование Днепра или десант в Одессе, потому что они чреваты огромными потерями.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Так или иначе, нравится нам это или нет, но мы будем договариваться на менее выгодные для нас условия.
Те, кто кричит «шапками закидаем» и намерен утверждать, что Россия во всех политических, дипломатических, военно-экономических своих ипостасях сильнее, чем 50 государств Запада, включая Соединенные Штаты – живите в иллюзии. Но иллюзии к реальности не имеют никакого отношения.
Поэтому, да, мы будем добиваться максимально хороших для нас результатов, но это будет не то, к чему мы стремились», – сказал политолог.
«Потому что, как человек, проживший несколько десятилетий в Харькове, я пока не вижу, как мы можем взять под контроль Харьков. И Одессу – не вижу. Военным путем – не вижу. Морской десант – нереально… это можно было делать в начале 22-го года, когда у противника не было столь плотного минирования, не было безэкипажных катеров, не было сотен противокорабельных ракет, которые сейчас стоят на побережье. А сейчас это нереально.
Касательно переправы через Днепр – друзья мои, простите, не середина XX века. Отношения к человеческим жизням и отношения, собственно, самих людей, характер боевых действий не предусматривают, чтобы на западный высокий берег под шквальным огнем противника переправлялись десятки тысяч бойцов с потерями 50-60%. Как вы себе это представляете? Я не представляю», – добавил он.
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