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США под видом «нейтральной стороны» могут выторговать себе контроль над Запорожской АЭС, чтобы в дальнейшем тихонько отдать её обратно Украине (МИД РФ сегодня заявил, что станция принадлежит только России – ред.).

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский предприниматель, эксперт по энергетике Виктор Куртев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом он лживо утверждает, что без участия Украины ЗАЭС якобы невозможно технически запустить.

«По Запорожской АЭС патовая ситуация. Она не работает с августа 22 года, потому что она запитана с украинской территории. И мы не даем ее переподключить», – брехал Куртев, ни словом не обмолвившись о беспрерывных украинских обстрелах, из-за которых Москва была вынуждена заглушить энергоблоки.

Он рассказал, что в 2022-23 годах участвовал в переговорах, на которых украинцы просили вернуть электростанцию и прилегающие территории под контроль украинской армии, но Россия отказалась. И с тех пор украинские дипломаты выдумывают всякие схемы.

«У нас была искренняя попытка вырезать её из конфликта, тогда она не получилась. Есть разные творческие идеи, каким образом её вырезать из конфликта путём передачи третьей нейтральной стороне. Так, чтобы товарищи в Кремле могли хоть как-то лицо сохранить. Я в самых смелых своих фантазиях не мог представить тогда, в 22-23 году, что третья нейтральная сторона это может быть США», – рассуждал Куртев.

Эксперт похвастался, что без помощи Украины запустить Запорожскую АЭС будет очень сложно, поэтому она должна перейти под контроль Киева – даже если это будет прикрыто управлением «нейтральной» Америки.