«Нам нечем меняться» – Арестович горюет, что ВСУ не захватили Курскую АЭС

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 20:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Если бы в ходе Курского рейда ВСУ удалось захватить местную Курскую АЭС, они могли бы попытаться выменять её на ЗАЭС.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы в ходе Курского рейда ВСУ удалось захватить местную Курскую АЭС, они могли...

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«Будет ли освобождена Запорожская АЭС?», – спросил ведущий.

«Сомневаюсь. На определенных условиях – да, если сделка будет сочтена для России очень выгодной. Но заметьте, России же надо как-то электрифицировать все эти оккупированные территории. Запорожская АЭС с этим прекрасно справляется. Более того, она Крым питает. С чего бы они стали отказываться?

Нужна очень серьезная сделка. Если бы мы Курскую АЭС захватили, тогда можно было, наверное, обменять. Но мы не захватили», – сказал Арестович.

Он пожаловался, что больше Украине торговаться нечем.

«Я прикидываю, на каких условиях могли бы они вернуть ЗАЭС. На условиях обмена. Или на условиях какого-то очень серьезного обмена на что-то другое. Что? Это открытый вопрос.

Потому что она имеет такое значение, что они в принципе не готовы ни на что менять, ни при каких обстоятельствах. Она и нам критически нужна. Но, увы, она пока не под нашим контролем», – подытожил он.

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