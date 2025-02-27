«Нам нечем меняться» – Арестович горюет, что ВСУ не захватили Курскую АЭС

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Если бы в ходе Курского рейда ВСУ удалось захватить местную Курскую АЭС, они могли бы попытаться выменять её на ЗАЭС.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет ли освобождена Запорожская АЭС?», – спросил ведущий.

«Сомневаюсь. На определенных условиях – да, если сделка будет сочтена для России очень выгодной. Но заметьте, России же надо как-то электрифицировать все эти оккупированные территории. Запорожская АЭС с этим прекрасно справляется. Более того, она Крым питает. С чего бы они стали отказываться? Нужна очень серьезная сделка. Если бы мы Курскую АЭС захватили, тогда можно было, наверное, обменять. Но мы не захватили», – сказал Арестович.

Он пожаловался, что больше Украине торговаться нечем.