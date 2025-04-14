Нацист Береза: Наступление не только на Сумщине и Харьковщине. на Запорожском фронте – ад!
Главком ВСУ Александр Сырский недоговаривает, когда заявляет, что российское наступление на Сумщине и Харьковщине уже началось – настоящий ад для ВСУшников происходит и на других направлениях фронта, в частности, на относительно спокойном в последнее время Запорожском участке.
Об этом в своем блоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С одной стороны, есть заявления главкома о том, что россияне начали наступление на Сумщине и на Харьковщине. Но я каждый день общаюсь с ребятами из Нацпола, которые воюют, с ребятами из СБУ, которые воюют на Донецком направлении. Это Покровское-Торецкое направление. Торецк – вообще там ад сейчас.
Что происходит на Запорожском направлении? Там тоже сейчас ад, потому что русские рвутся на Ореховском направлении!», – причитал нацист.
«Но у нас как-то странно, – я вот смотрю информационное пространство, обсуждают хайповые истории, не о войне. Там кто-то выложил фотки, кто-то кого-то кем-то назвал, кто-то написал почему-то пост, всегда поддерживал власть, а написал другое. И вот я вижу такие истории постоянно», – переживал Береза.
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