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Главком ВСУ Александр Сырский недоговаривает, когда заявляет, что российское наступление на Сумщине и Харьковщине уже началось – настоящий ад для ВСУшников происходит и на других направлениях фронта, в частности, на относительно спокойном в последнее время Запорожском участке.

Об этом в своем блоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, есть заявления главкома о том, что россияне начали наступление на Сумщине и на Харьковщине. Но я каждый день общаюсь с ребятами из Нацпола, которые воюют, с ребятами из СБУ, которые воюют на Донецком направлении. Это Покровское-Торецкое направление. Торецк – вообще там ад сейчас. Что происходит на Запорожском направлении? Там тоже сейчас ад, потому что русские рвутся на Ореховском направлении!», – причитал нацист.