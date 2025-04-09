На Украине воцарился дикий XVII век – во всех деталях
Украинская политическая система скатилась в XVII век – с казацкой вольницей, панами и бесправными крепостными.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Система социальных отношений на Украине только по ошибке понимается как система отношений XXI или даже XX века. В реальности же последние три года произошел, по-моему, полный откат к базовым настройкам, и гораздо разумнее употреблять слова типа «казаки», «казачья масса», «крепаки», «паны», «шляхтичи», «подшляхтичи». Все то, что мы могли прочитать в учебниках истории о XVIII веке.
И по сути, высказывания ТЦКшников в этой сословной логике полностью логичны – сидеть в посадках мясом должны крепаки. А мой сын шляхтич, он может еще офицером, допустим. Но он же не крепак, чтобы в посадке. В этом плане все честно, с их точки зрения.
Проблема в том, что действительно система отношений де-факто такая есть, но нет никакого легального основания под такую систему. Вот это огромный тоже вызов.
И, если говорить по-честному, это одна из тех фундаментальных причин, вот этот откат в XVII век, а это казаки-разбойники, это руина, это шляхтичи, продающие всех и вся, и это крепаки, которые уже пытаются чтобы хоть какая власть пришла, рано или поздно, лишь бы просто вот эти бесконечные набеги по улицам перестали происходить. Это вот такая система», – сказал Щелин.
«И, разумеется, вот эта система социальных отношений имеет своих бенефициаров, имеет своих проигравших. Остановка войны на Украине для всех тех групп социальных слоев, которым эта война стала смыслом экономическим, социальным, политическим, духовным, является негативным фактором.
И они сделают все, чтобы перемирие сорвать. А учитывая то, что в их руках находится силовой ресурс, это является задачей решаемой.
Важно понять. В строгом смысле на Украине не существует армии. Именно как социального института отношений. Армия – сложная структура с чёткой иерархией, с четкой системой встроенности в общество. А украинская армия будет эволюционировать в сторону вот этой самой системы казацких масс, или системы куреней, со своими политическими интересами», – добавил эксперт.
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