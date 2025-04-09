На Украине воцарился дикий XVII век – во всех деталях

Украинская политическая система скатилась в XVII век – с казацкой вольницей, панами и бесправными крепостными.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Система социальных отношений на Украине только по ошибке понимается как система отношений XXI или даже XX века. В реальности же последние три года произошел, по-моему, полный откат к базовым настройкам, и гораздо разумнее употреблять слова типа «казаки», «казачья масса», «крепаки», «паны», «шляхтичи», «подшляхтичи». Все то, что мы могли прочитать в учебниках истории о XVIII веке.

И по сути, высказывания ТЦКшников в этой сословной логике полностью логичны – сидеть в посадках мясом должны крепаки. А мой сын шляхтич, он может еще офицером, допустим. Но он же не крепак, чтобы в посадке. В этом плане все честно, с их точки зрения.

Проблема в том, что действительно система отношений де-факто такая есть, но нет никакого легального основания под такую систему. Вот это огромный тоже вызов.

И, если говорить по-честному, это одна из тех фундаментальных причин, вот этот откат в XVII век, а это казаки-разбойники, это руина, это шляхтичи, продающие всех и вся, и это крепаки, которые уже пытаются чтобы хоть какая власть пришла, рано или поздно, лишь бы просто вот эти бесконечные набеги по улицам перестали происходить. Это вот такая система», – сказал Щелин.